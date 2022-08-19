美國宣布自8月15日起對設計GAAFET結構的IC所使用的晶片設計工具電子自動化輔助設計工具（EDA）禁令正式生效，要求EDA軟體輸出必須申請許可證。為應對美方EDA禁令，中國將加速推動國產EDA升級與創新，首個設立於南京的EDA創新中心已向科技部申報，將以「集中優勢兵力打攻堅戰」進行技術攻關。

據《快科技》報導，在近日舉行的2022世界半導體大會上，江蘇省工業和信息化廳副廳長池宇表示，將加快推動創新平台載體建設，包括國家級積體電路特色工藝和封裝測試創新中心、國家第3代半導體技術創新中心，以及南京無錫國家芯火雙創基地等國家級創新平台載體的建設。

報導說，EDA軟體被稱為「晶片之母」，是晶片設計必不可少的東西，美國禁令後，國產EDA軟體開發分秒必爭。

據長池宇指出，目前南京EDA創新中心已經報到國務院科技部，是大陸第一個報到科技部的EDA創新中心。雖然還在審批中，但相信該EDA創新中心將很快通過審批，並快速啟動。

報導表示，有業內人士認為，大陸華大九天等EDA企業在EDA市場佔據了少量份額，國產晶片EDA想要打破國外壟斷，需要避免資源分散，集中優勢兵力打攻堅戰，避免內卷，同時加強人才的培養。