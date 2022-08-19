國家通訊傳播委員會（NCC）推《數位中介服務法》草案，盼約束網路平台違法或假訊息。中天新聞今(19日)針對「國家通訊傳播委員會（NCC）力推『數位中介服務法』，約束網路平台臉書、PTT、YouTube、Dcard、Line、網路遊戲等，你覺得？」進行街訪民調，年輕人清一色反對中介法 ，他們大喊要捍衛言論自由，甚至有年輕人不禁喊：「台灣要完蛋了？」

中天新聞《盧秀芳辣晚報》19日派出記者辮子妹，針對「國家通訊傳播委員會（NCC）力推『數位中介服務法』，約束網路平台臉書、PTT、YouTube、Dcard、Line、網路遊戲等，你覺得？」進行街訪民調，並提供5個選項讓受訪民眾選擇：

1. 反對中介法！還我言論自由！

2. 恐怖！我不要被網路監控！

3. 糟糕…意思是以後不能批評政府嗎？

4. 好慘！逼大家都不要用網路嗎？

5. 贊成！小英好棒，嚴格管控網路言論！

該街訪民調，有18位受訪民眾參與這次投票，其中8人選擇選項1；9人選擇選項2；1人選擇選項3；選項4、5則皆無人選擇。

年輕人紛紛表示，「每個人都有自己的言論自由」、「這樣感覺好像被監控」、「我希望有言論自由」、「可是我們有言論自由呀！我們本來就有這個權利講呀」、「那你硬要這樣子說，那YouTube上面那些什麼《辛普森》是不是也要被禁？」、「我是覺得批評官方没什麼問題呀！你要有發揮自己言論，就是你要有講話的權利呀！」

也有年輕人不禁納悶，「台灣不是那種民主的國家嗎？不讓我們批評是嗎？他們(政府)自己管控不當，所以才會被罵。」甚至有一位正妹直言：「台灣要完蛋了？要滅絕了？」