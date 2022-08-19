延宕已久的汐東捷運原先有望可以啟動興建，沒想到交通部指出，因為新北市府還未完成綜合規畫報告修正，因此無法核定，新北市議員、林佳龍競辦發言人李坤城還說，不要爲了選2024總統在全國趴趴走，應先專心督促捷運局趕快修正綜合規畫報告送進交通部。

對此新北市捷運工程局在今(19)日晚間發聲，指出汐東捷運與基隆捷運分屬不同計畫，汐東捷運綜合規劃報告在2022年3月15日經交通部委員會審查通過，新北市府在5月24日便將修正報告提送交通部，並確認總經費為377億元，但因基隆捷運會共用汐東捷運的社后機廠及SB13至SB15站間軌道共線，故經費由汐東捷運與基隆捷運共同負擔，並依交通部要求分攤原則納入綜規報告，提送交通部待行政院核定。

捷運局表示，然而交通部鐵道局對於最初分攤條件認為不足，後又針對汐東捷運經費分擔部分，提出汐民線北市段應共同負擔機廠經費等議題，以減少基隆捷運於汐東線中所應負擔的費用，經過數次開會討論試算皆未定案。

捷運局說，最終交通部在8月5日，才在行政院長蘇貞昌上午剛視察完汐東捷運說要大力支持汐東捷運之後的4個小時，要求新北市補正汐東捷運綜規報告的財務計畫，決定以汐民線北市應負擔部分由新北市代墊，基隆捷運負擔款則由原3月審查通過的114億調降為100億元，對此新北市責無旁貸，全力配合本次會議結論補正，初步估算所需籌措經費也將增加，新北將依協調共識調整修正報告，僅期盼中央盡速核定計畫。

捷運局長李政安指出，林佳龍選辦表示「卡在新北市政府的本位主義，直到行政院蘇院長拍板本案，8月5日新北市政府才對外宣稱願意負擔的經費比例，也展開綜合規劃報告修正」的說法，實情是新北市長侯友宜於4首長會議後，扛起汐東捷運與基隆捷運共線、共站、共用機廠責任，汐東捷運綜規報告2021年7月就提報，經過3次修正今年3月交通部審查通過，也敘明中央地方及基隆捷運經費分擔比例，最後在今年5月修正綜規報告提送交通部，待其核轉行政院核定。

他說，只是提送後3個多月期間，交通部忙著釐清基隆捷運該負擔多少，直至8月5日蘇院長視察汐東捷運時也沒過問為何卡關，僅口頭說大力支持汐東捷運，而下午卻由交通部鐵道局即要求補正財務計畫，理由為基隆捷運負擔的經費調降，增加汐東捷運經費。

李政安強調，如果林佳龍關心汐東捷運應該請中央趕快協助通過，不要看紀錄造謠編鬼故事。