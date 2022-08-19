天王周杰倫和女星昆凌結婚多年，婚後育有3名子女，夫妻倆經常透過社群分享一家五口生活點滴，幸福溫馨畫面常羨煞眾人；昆凌在生完小女兒後，很快就重返工作崗位，而周杰倫近期推出新專輯，還飛到各國邊旅行邊工作，今（19日）他轉發愛妻工作照，輕描淡寫一句話讓網友笑說「回家跪算盤不用睡」。

周杰倫和昆凌從2014年結婚至今仍相當恩愛，他們也常透過社群隔空放閃，他到海外旅遊邊拍MV也帶著昆凌和孩子們，昆凌日前曬出在西澳的赫特潟湖（Hutt Lagoon）的美照，周杰倫還轉發限時動態說「誰拍的」，兩人互動甜到不行；但今日周杰倫轉發昆凌工作美照，一句話讓網友替他感到「危險了」。

周杰倫轉發昆凌在IG限時動態分享的工作中美照，在下面調皮地說，「我喜歡你辛苦工作我chill的感覺」，還特地標記愛妻昆凌的帳號；沒想到昆凌看到神反擊，「那三隻靠你囉，大的要上課，中的要放電，小的要換尿布」，把照顧小孩的工作直接交給很chill的周杰倫。

許多網友看到兩人互動都快笑翻，紛紛直呼「周董晚上不用睡了」、「這樣要跪算盤或鍵盤嗎？」、「昆凌反擊了」、「超real的夫妻啊」、「相愛相殺」、「希望他們一直這麼幸福啊」。