Epson宣布推出針對工業領域的遠程協作應用所設計的Moverio AR眼鏡BT-45C與BT-45CS。BT-45C 可搭配指定Android手機型號相連接，擁有高度的擴充性，另有附帶控制器一體設計的BT-45CS，帶給使用者更清晰、耐用、舒適的配戴體驗，全力支持企業遠端工作、智慧應用所需。台灣愛普生視覺科技營業部副總經理黃少白表示，近兩年受疫情的影響，限制了許多人員的移動，透過AR眼鏡的即時協作功能，不僅可以節省專家的移動時間，更可以正確且立即的指引現場人員完成操作，提升工作效率。此外，隨著元宇宙生態系的持續開拓，也間接加速推進了AR產業的發展，對於智慧眼鏡的規格要求及期待也愈來愈高。Epson身為AR領域的領航者，率先推出領先市場規格的BT-45C系列雙眼穿透式智慧眼鏡。搭載Epson第四代Si-OLED 1080P顯示畫面，進一步針對遠程協作優化工業設計，更內建聲音系統，為市場帶來更符合需求的AR裝置。

BT-45C系列因應工業領域的遠程協作需求，特別重視產品耐用度與使用者舒適度，全新Epson Moverio BT-45C系列通過美國軍規MIL-STD-810H防摔測試，符合IP52防水防塵等級，搭配ANSI 87.1安全護目鏡片，使用上更安全亦不必擔心意外所造成的損壞。同時，Epson為提升使用者體驗，加寬前額軟墊及頂部頭帶的設計，則使其固定性高且能夠分散重量。Epson BT-45C系列搭載獨家第四代光學引擎技術與全新升級的Si-OLED面板，大幅減少背光，為使用者帶來34度的廣角視野（Field of view, FOV），等同視覺落點在5公尺處以1,920X1,080的高解析度展現120英吋（約304.8公分）的細緻畫面，500,000：1的高對比度更帶來生動豐富的色彩。