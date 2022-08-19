達方電子深耕ESG領域，致力於企業永續發展，繼獲頒「2022亞洲企業社會責任獎」殊榮後，今再以重視人才發展及積極打造幸福職場，榮獲亞太區指標性人力資源獎項《2022 HR Asia Award》肯定，蟬聯「亞洲最佳企業雇主獎」，展現與員工、社會共好，共享企業永續價值的具體成果。

達方董事長蘇開建表示，人是企業最重要的資產，也是企業深化永續競爭力的最佳夥伴，除打造友善職場、培育潛力人才之外，並提供高額持股信託計畫吸引並留任優秀人才，幫助員工累積財富，為未來的幸福人生超前部署；同時透過各項運動及活動的舉辦，扎根健康樂活文化、實踐工作生活平衡，並結合企業力量，落實社會關懷理念，創造利他共好新價值。

達方電子注重企業承諾與員工照護，積極投入各項資源，成效斐然。近年獲「績優健康職場」、「台灣高薪100指數成分股」、「遠見CSR幸福企業」及「臺灣企業永續獎」等殊榮，顯示以人為本、實踐職場共好的經營理念深獲各界肯定。未來，將持續推動創新人才發展方案及提升優質工作場域，鼓勵員工發揮潛能、展現價值，與公司攜手成長共創雙贏。