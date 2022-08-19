日前多名美國官員說，「數周內將派遣軍艦和飛機穿越台灣海峽」後，雷根號航母動向備受關注。不過，根據「南海戰略態勢感知」官方微博披露，雷根號航母已經返回日本橫須賀母港，結束3個多月的部署。

北京大學旗下智庫「南海戰略態勢感知」曾經於8月14日研判，雷根號航母於12日前後再次南下，至13日中午已往西南方向轉進約500浬，位於沖繩以南海域。

但是台灣方面研判，雷根號不會走台灣海峽，因台海太狹窄，不適合航母戰鬥群通過。但雷根號是否南下走巴士海峽進南海，則有待觀察。

今（19）日則傳出，雷根號航母已經返回日本橫須賀母港，結束3個多月的部署。

「南海戰略態勢感知」官方微博指出，8月19日中午，美國雷根號航母返回其母港--日本橫須賀，結束3個多月的部署。「南海戰略態勢感知」稱，此研判是根據综合AIS、ADS-B和遙感衛星影響等手方法，對於雷根號航母進行研判。在雷根號打擊群的此次部署中，多次變更任務，軌跡極其曲折複雜。