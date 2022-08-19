大陸央視新聞19日報導，大陸國家防總工作組透露，18日凌晨1時許，發生在青海大通縣青林、青山兩個鄉的山洪暴發災害，截至19日20時，已證實19人遇難，仍有12人失聯，救援工作仍趕72小時黃金救援時間緊張進行，防總工作組繼續在災害現場，指導搶險救援和應急處置工作。

災害發生後，大陸應急管理部迅速調度青海省消防救援總隊派出604名消防救援人員、107輛消防車、8隻搜救犬趕赴現場；協調甘肅省消防救援總隊增派10名消防救援人員、2輛消防車、6隻搜救犬等，參與人員搜救和救災救助工作；會同大陸財政部緊急下達中央自然災害救災資金，其中5000萬元人民幣用於支持青海大通縣山洪災害應急救援工作。

大陸央視新聞報導，此外，四川阿壩州松潘縣小河鎮19日也發生山洪災害，松潘縣委宣傳部稱，18日20時至19日凌晨6時許，松潘縣小河鎮發生強降雨，截至19日上午7時，小河鎮轄區內特大暴雨3處，24小時最大降水量出現在小河鎮豐岩堡村榨房站為199.7公釐。強降雨誘發山洪災害。

災害發生後，松潘縣立即啟動Ⅲ級防汛應急回應，公安、交通、水務、自然資源、消防救援等部門前往災區開展搶險救災工作。因小河鎮部分道路、通信、電力等基礎設施中斷，具體受災情況正在進一步核實中。