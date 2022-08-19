温昇豪、楊謹華演出客語電影《一八九五》。（海鵬提供）

首屆「2022世界民族電影節」將於9月中登場，以4大主題「名門望族－民族大觀」、「新心相印－印太亞洲」、「大敵當前－世界局勢」及「薪火燎原－民族新勢力」，和17部具有民族議題的電影，引領觀眾深度認識這個多元的世界。開幕片為蒙古電影《愛是一本書》一揭90年代蒙古共產黨垮臺後，在知識如糞土的紛亂世界裡，一個男孩在圖書館愛上一個女孩的故事。閉幕片則將放映紀念達賴喇嘛尊者出走西藏63週年的《夢迴西藏：軍官與達賴喇嘛》，揭密當年協助達賴喇嘛順利逃亡印度的救命恩人。

該活動由文化部蒙藏文化中心主辦，內容除涵蓋蒙古族、藏族、馬來、印尼萬丹、波斯、阿拉伯、猶太、東歐喬治亞、印度古茶拉底、烏克蘭、俄羅斯等民族文化，臺灣的泰雅族、客家族電影也列在其中，泰雅族導演陳潔瑤當年橫掃北影百萬首獎等6項大獎的電影《只要我長大》獲重映；改編自客籍作家李喬文學名作、描述客家硬頸抗日故事的客語電影《一八九五》也將於時隔14年後首度以數位版放映；2片導演、製片並都將出席現場。而「台灣女婿」《不丹是教室》導演巴沃邱寧多傑（Pawo Choyning Dorji）當年掌鏡拍攝、一窺喜馬拉雅山秘密森林儀式的尼泊爾電影《嘿嗎嘿嗎》也將在電影節中放映。

開幕片《愛是一本書》是蒙古獨立電影導演甘奧其爾恩貝什（Gan-Ochir Enebish）的首部劇情長片，改編自蒙古作家巴森（Naminchimed Baasan）的回憶札記《男孩與書》，藉由一對蒙古年輕人的成長與愛情，舉重若輕地道出蒙古於1990年和平革命後，所面臨文化與教育的一場大浩劫。1990年蒙古革命後，經濟每況愈下。生活陷入困境的人民，靠著撿拾金屬及紙張賣錢維生，許多圖書館因此遭到摧毀，數百萬的珍貴典藏書籍，都以資源回收之名遭到焚毀遺棄。年輕人急於創業賺錢，逐漸不再閱讀。原本價值崇高的知識，從此變得微不足道，人們賣掉一袋袋的書，只為換取一瓶伏特加，對映當今拜金現象十分諷世。

該片一反傳統蒙古電影，不依賴草原風光、戈壁奇觀，反而展現一個深陷危機的蒙古社會，提醒人們珍視價值無上的知識與文化，以及千金難得的青春與愛情。導演恩貝什藉由該片回顧蒙古這段不為人知的歷史，片中年輕演員生澀迷人，宛如侯孝賢的電影人物走進了烏蘭巴托，編織著屬於他們的青春夢、時代夢和戀愛夢。全片攝影美學也在書香飄動的夢幻場景中，飆上最高點。

今年適逢達賴喇嘛流亡印度63年，閉幕片也特別選了《夢迴西藏：軍官與達賴喇嘛》，首度揭密第十四世達賴喇嘛出走西藏、逃亡印度期間發生的不可思議事蹟。該片改編自英國女作家拉妮辛格（Rani Singh）的知名著作《軍官與尊者》，片中詳細描述達賴喇嘛於1959年逃往印度的驚心動魄過程。達賴喇嘛片中親口提及他與救命恩人－當初一路護送的已故印度軍官哈曼德辛格（Har Mander Singh）之間的故事，而哈曼德辛格正是作家拉妮辛格的親叔叔。令人驚奇的則是，達賴喇嘛在逃亡時與印度總理尼赫魯、英國首相麥米倫互通的密信，也在片中首度曝光。

片中運用藏人動畫藝術、西藏書法、藏傳佛教音樂，以及珍貴的歷史照片傳達劇情，並由《唐頓莊園》英國男星休博內威利（Hugh Bonneville）獻聲講述，除分享達賴喇嘛戲劇性逃亡過程的第一手資料，更讓觀眾感受西藏豐富的文化，以及達賴喇嘛的慈悲心。電影感動且鼓舞人心，今春於美國800多家電影院舉行聯合首映時，引發空前轟動。

「2022世界民族電影節」將於9月16日至25日於臺北、新北、臺中、高雄四地同步展開，總計57場的免費欣賞，歡迎觀眾屆時上網預訂索票。