水泥產業二氧化碳排放量約佔全球排放量的百分之七，國內也已於3月提出「2050淨零排放路徑」，水泥業減排壓力迫在眉睫。今天產官學界齊聚台北舉辦論壇探討水泥產業淨零減排解方，最後共識應替代原料與燃料比率提高是水泥產業減碳大方向，產業也應加速提升碳捕捉、利用與封存。不過，民眾對廢棄物再利用處理的認知不足、法令過嚴問題，產學也呼籲政府應該協助。

台灣營建研究院攜手台灣循環經濟學會辦理「台灣循環永續 水泥邁向淨零論壇」，針對探討國際減排趨勢，進行「國內水泥產業的機會與挑戰」、「水泥產業推動淨零碳排所面臨的困境與解方」兩大議題討論。由主營建研究院長呂良正主持，由環保署、工業局、台泥、亞泥、台大環境工程學研究所名譽教授蔣本基、土木系名譽教授陳振川等學者與談。

全球水泥與混凝土協會（GCCA）提出2050年水泥和混凝土產業的淨零排放路徑圖，承諾在10年內將混凝土二氧化碳排放量減少百分之25。台灣在2050淨零路徑下，也正式對於水泥產業具體提出製程改善、能源轉型與落實循環經濟等對策。

對於水泥業與混凝土業在2050年達到淨零，陳振川樂觀，但指需要做到三點，包括組成跨領域的減碳聯盟、發展創新機制與督促政府鬆綁法令。

要達到減碳目標，CCS(碳捕捉與封存)是水泥業重要手段之一。台泥副總王建全表示，CCS台泥做很久，另外養藻固碳也都做了，目前成本都還高。但是台泥認為到2030年就不會太高，只是產業還是必須認知成本得附加上去。

他認為，水泥廠做循環經濟最大困難，是民眾對水泥廠處理廢棄物認知不足，大家都不希望是在我家附近處理。要如何讓民眾知道，水泥廠處理廢棄物是減碳，不會造成二次傷害，這需要政府協助。畢竟跟民眾溝通，光靠企業不夠。

論壇最後，大家對提高水泥產業減碳需替代原料與燃料比率大方向有共識，學者認為，國際上的5C (熟料、水泥、混凝土、營建、碳化) 策略，是台灣水泥產業可以借鏡的，產業也應加速提升碳捕捉、利用與封存的效益，協助推動再生粒料的認證與使用推廣。

對於產學界呼籲政府協助，經濟部工業局表示，將傾力推動水泥產業資源循環與相關輔導計畫，提供創新平台整合資源，促進國家法令研訂與規範調整。