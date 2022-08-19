俄烏紛爭地緣政治增加市場不確定性，帶動全球投資人避險情緒上升，加上美國聯準會升息相關議題不斷，在地緣政治驅動避險情緒以及升息預期兩方因素下，市場波動起伏大，藉由布局多元資產最為安心。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，市場仍然面臨諸多不確定性，因此建議穩健型投資人不妨採取潛力收益多重資產的投資策略，可選擇核心配置美股、能布局多元主題趨勢、同時有專業經理人靈活調整持股的多重資產型產品，更能因應市況攻守兼備。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克認為，未來幾季企業面臨利潤下修的風險偏高，不過仍有一些高品質、營運模式具備防禦性、及獲利、現金流與股利穩定的企業表現突出。此外，在市場大幅波動後，債券長期評價面已變得合理，不論是投資級債與非投資級債皆具備堅實的收益機會，債券投資前景已較過去更為明朗。

元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊說明，全球大型股漲勢領先幅度在過去五年愈來愈明顯，因為在新經濟時代的網絡效應下，產品價值因而更快散播，使用人數快速提升，使得企業成長邁向M型化趨勢，全球優質龍頭企業強者恆強，也因此優質龍頭企業的股、債往往是投資人優先關注標的。