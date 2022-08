員工是企業最重要的資產,也是永續經營的根基,元大金控建立完整的人才培育制度,持續強化員工與時俱進的職場競爭力,並提供與績效高度連結的薪酬制度,同時,致力打造安心、友善、健康與安全的工作環境。19日獲亞洲權威人力資源雜誌《HR Asia》頒發2022年「亞洲最佳企業雇主獎」(Best Companies to Work for In Asia),元大金控自2020年起連續三年獲頒該獎項。

「亞洲最佳企業雇主獎」為亞洲人力資源管理領域最具聲譽的代表獎項之一,評選範圍涵蓋大陸、香港、印尼、菲律賓、新加坡、泰國、台灣、柬埔寨、南韓、越南、印度、澳門、斯里蘭卡等14個主要市場,參選企業橫跨數十種產業,皆為各國上市櫃企業或大型集團。受邀參選企業除接受公開資訊的客觀評比,也必須接受一定比例的員工填寫問卷進行主觀評分,從企業文化核心理念、自我的情感歸屬到團體意識及工作環境感受等,進行全面評估,直接替公司打分數並進行同產業比較。

根據問卷評比結果,元大金控在核心理念、自我、團體三面向的分數都高於市場平均值。參與問卷調查的員工認為,元大金控在重視員工福利、落實人才培育、慷慨分享獲利成果、風險控管能力、徹底執行永續策略發展藍圖等五大面向,深獲員工高度肯定,此即是元大金控獲得「亞洲最佳企業雇主獎」的重要理由。

人才培育方面,元大金控員工訓練投資金額年年成長,去年費用較前年成長1.5%,共開設3,332堂課程,逾32.6萬人次接受訓練,平均每人每年訓練時數47小時。元大金控鼓勵員工發展第二、第三專長,整合既有專業成為多元人才,並得依個人職涯規畫申請內部轉職,透過金融服務事業完整的集團優勢,擁有更寬廣的職涯發展舞台,集團部級以上主管,逾96%透過內部晉升或集團轉調歷練而擔任主管職務。

從職場到生活,元大金控以人為本、以員工為念,持續提升員工的專業能力與績效,並提供極具市場競爭力的薪資獎酬。自2015年起,元大金控連續8年入選「臺灣高薪100指數成分股」,員工平均薪資費用連續2年位居金控同業之冠。元大金控重視員工福利與身心健康,以系統輔助員工落實休假計畫、推動社團文康活動、定期辦理員工健康檢查、實施員工持股信託以照顧員工退休生活、鼓勵員工參與志工服務、導入員工協助方案(EAPs, Employee Assistance Programs)等多元福利制度。金控及8家直屬公司皆獲得衛生福利部「健康職場認證標章」,建構友善優良的工作環境。

元大金控深耕台灣超過一甲子,經營海外市場逾20年,海內外員工逾14,000人,依循永續發展策略藍圖,齊心提升資產規模與經營績效,穩健提升盈餘水準,持續朝「亞太區最佳金融服務提供者」之願景邁進。