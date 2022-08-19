國旅補助上路引爆報復性出遊潮，加上暑假本就是訂房旺季，飯店、民宿眾人搶訂，悠遊付與TRAIWAN民宿訂房網合作，推出訂房滿額贈回饋券活動，民眾在搶國旅補助之餘，還有悠遊付的加碼補助可領。

自8月15日起至10月14日止，使用悠遊付於TRAIWAN民宿訂房網訂房，單筆支付滿1,000元，回饋「200元旅遊現金回饋券」1張，回饋率20％，單筆不累贈，限量1,000張。

若悠遊付單筆支付滿3,999元回饋升級，贈1,000元旅遊禮包1份，每份內含「500元旅遊現金回饋券」2張，回饋率一舉提高至25％，旅遊禮包限量200份，贈完為止。

隨著疫情趨緩，抓緊還有1個月的暑假時光出遊，悠遊付提供高額回饋，在下次訂房即可使用，且不受平假日的限制，連聖誕節、跨年、農曆春節等大熱門假日也可使用。

除了讓你好好玩，悠遊卡/付在食衣住行還有多項優惠正在進行中。