美國一名男大生憑藉1檔迷因股進帳1.1億美元（折合新台幣約33億），引發市場熱議。迷因股意指受到市場追捧，股價暴起暴落的股票，而針對迷因股熱潮，華爾街傳奇投資人葛拉漢（Jeremy Grantham）曾於今年1月警告，市場盛行迷因股這類瘋狂的投資行為，代表著泡沫已經進入即將破滅的階段，屆時美股將重挫50%或更糟。

綜合外媒報導，美國20歲男大生佛里曼（Jake Freeman）7月買進家具公司Bed Bath & Beyond近500萬股的股票，當時價位僅每股5.5美元，殊不知這檔股票意外受到市場青睞，股價一度觸及28美元，佛里曼也因此賺的盆滿缽滿，不到一個月的時間賺約1.1億美元。

事實上，Bed Bath & Beyond從基本面來看，過去一段時間營收表現慘澹，先前公布表現差勁的第一季財報，銷售額、營收雙雙暴降，執行長等經營高層被趕下台，股價隨之遭逢重挫。而這類股票又被市場稱之為「迷因股」。

迷因股意指股價的攀升並非依據其基本面、營運狀況，而是備受社群媒體上網友的喜愛，吸引大批投資人搶進。針對這類股票的股價，大多無法從公司後市展望或是財報中，判斷股價漲跌的原由，過去尤以GME和AMC最為出名。

值得一提的是，資產管理機構GMO創辦人葛拉漢曾於今年1月警告，他當時在報告中提到美股已經形成「超級泡沫」，是繼1929年股災、2000年網路泡沫與2008年金融危機後的第四個超級泡沫。

葛拉漢當時斷言泡沫必會破滅，市場湧現瘋狂的投資行為，如市場資金集中迷因股、電動車，以及沒有任何意義的加密貨幣、NFT等區塊鏈資產，他堅信泡沫一定會破裂，美股將暴跌50%或出現更糟糕的局面。