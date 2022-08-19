日本男神玉木宏主演漫改日劇《極道主夫》推出電視劇續作《極道主夫 電影版》，率領川口春奈、志尊淳、瀧藤賢一、竹中直人、稻森泉等原班豪華卡司，在大銀幕上對決強大敵人，除了熟悉的原班人馬外，片中飾演義大利風格黑手黨的資深影星吉田鋼太郎、飾演前女暴走族總長的松本真理香、飾演有著極大反差的幼兒園園長的安達祐實等人也作為電影版新角色華麗參戰，帶來腦洞大開的系列作品最爆笑對決。

原著漫畫故事描寫傳說中最強的黑道「不死之龍」黑田龍，金盆洗手後成為專職家庭主夫，為了守護心愛的家人與城鎮，每天拼命於家事及處理鄰居問題，爆笑無厘頭的劇情相當受到歡迎，更接連推出真人短劇、電視連續劇、動畫等系列作品。《極道主夫 電影版》劇情講述某天，凶惡的炒房蟑螂出現在阿龍（玉木宏 飾）等人居住的鎮上，對著他們目標的幼兒園展開惡劣的騷擾。阿龍與從前的小弟雅（志尊淳 飾）挺身擔任幼兒園的保鑣，卻令炒房蟑螂的行為變本加厲，意想不到的麻煩也接連發生。

18歲就出道的玉木宏，在26歲時因飾演《交響情人夢》中的「千秋王子」爆紅，戲路多變的他至今累積了不少代表作，也都相當認真地面對每部作品，談到《極道主夫》，他說：「以結果來看是喜劇，但故事中每個角色都只是活在自己認為正確的道路上，卻又和一般常識有些出入，從客觀來看是很有趣的構造。我也沒有一絲搞笑，非常認真去詮釋正直地活著的阿龍。」

此外，玉木宏也吐露比起感動觀眾，逗笑觀眾更加困難，因此在拍攝《極道主夫》的期間時常不知道笑果到不到位而令他感到不安：「我常常擔心地想著『這個完成後看起來會是有趣的嗎？』但是在拍攝現場導演總是比任何人都笑得還要大聲，他的笑聲對我們來說就像氣壓計一樣，因此我相信只要逗笑站在客觀角度看著的導演就是OK了。」緊張、緩和加上出其不意的驚喜，三者合一就能達到爆笑的沸點，而這個「方程式」在《極道主夫 電影版》開場就能夠體會到。

電影版中，當然少不了華麗的動作戲碼，甚至還加入了追車場面，在緊張驚險之餘也增加了許多笑果，對此，玉木宏表示自己和瑠東導演出生於同個世代，小時候都很常看成龍的電影，「成龍的作品中有很多激烈的動作戲，卻不知為何記憶裡總是殘留著搞笑的部分。這次在本作的片尾名單加入NG畫面，也有種對成龍的作品致敬的感覺，希望觀眾們都能享受到最後一刻。」《極道主夫 電影版》將於9月16日在台上映。