玉山金19日公告，玉山銀行共投入8.08億元買下桃園市中壢區及兩處房地產。玉山金表示，買下兩筆房產目的，主要是作為玉山銀自有分行使用。
依玉山金公告訊息，第一筆是房產桃園市桃園區三民路二段與春日路新建之房屋F、G戶1樓、2樓及6個地下室平面式停車位，土地持分面積約58.97坪，建物（含停車位）面積約422.24坪，總價新台臺幣3.08億元，交易相對人為三位自然人，非玉山金公司的關係人。依戴德梁行不動產估價師事務所專業估價該房產價為新台幣3.18億元。
第二筆建物在中壢區高鐵站前東路二段與領航南路三段新建之房屋A2戶1樓、2樓及6個地下室平面式停車位，土地持分面積約60.6坪，建物（含停車位）面積約512.5坪，合計新台幣5億元，買賣相對人為八京建設開發股份有限公司。依瑞普國際不動產估價師事務所專業估價該筆房產為新台幣4.52億元。
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