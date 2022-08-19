證交所統計台股加權指數本週收報1萬5288.97點，上漲119.81點、漲幅約0.78％，週線畫出第7根紅K。

法人以籌碼分析台股，融資連增3個交易日，顯示散戶在短線搶反彈。但聯準會料將續邁升息腳步，引發資金回流美國，外資對台股連賣5個交易日；而投信連買51個交易日，押寶政府因年底地方選舉做多心態，類股輪漲但未能放量，小資族宜審慎操作，短進短出，選股不選市。

今日台股信驊、AES-KY、祥碩、旭隼、大立光、力旺等六千金再現，權值股台積電、鴻海、聯發科走弱。中國四川限電，有助台灣面板產業去庫存，面板三虎群創漲停收12.45元，彩晶、友達漲約8％。

本週集中市場成交金額前三名類股為半導體、電子零組件、航運億元；成交量週轉率前三名產業為汽車類、生技醫療類、電器電纜。

法人指出，蘋概股、中國限電持續主宰台股後市，蘋果傳出計劃在9月7日舉行秋季發表會，預期發表iPhone 14、Mac電腦、兩款iPad以及三款Apple Watch。限電擴大，有助台廠去化庫存。而半導體景氣反轉不久，需要時間消化陰霾。