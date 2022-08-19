中華企業射箭聯賽將於20、21日迎來例行賽最後兩輪賽事，位居龍頭的新竹市愛山林與緊追在後的協會青年隊僅相差3點積分，雙方隊伍本周將全力爭奪第一寶座，中段班的新北凱撒、寒舍集團與台南射箭隊爭取季後賽最後兩席，各隊戰況白熱化，哪支隊伍可以擠進季後賽的卡位戰成為本周觀戰重點。

賽前訪問到對於聯賽的想法以及心態上調整如何，十分箭榜第一的新竹市愛山林林子翔表示，季後賽相較例行賽心情較嚴肅一些，會給予自己壓力，更加專注於比賽之中獲得佳績，希望最後兩輪穩健地射完，期望愛山林以龍頭之姿優勢衝擊總冠軍。

目前十分箭榜第4名的彰化銀行李彩綺表示，今年首度參加企業聯賽給予她出國比賽極大的幫助，以戰代訓，從比賽中習慣氛圍，幫助選手克服上場忐忑不安的問題，培養選手專注於比賽之中，本賽季彰化銀行每位選手都各司其職幫忙應援打氣，團隊氣氛融洽眾心成城。

究竟新竹市愛山林可以穩坐積分龍頭，或是後面隊伍在最後兩輪完成反超？20、21日中華企業射箭聯賽歡迎所有的觀眾朋友來到國立體育大學射箭為選手加油，本賽事將由網路直播方式於中華射箭企業聯盟臉書粉絲團直播，為無法親臨現場箭迷們提供精采賽事。