大陸安徽省蚌埠市有名男子因在家洗菜不慎跌倒，一屁股就將蔭瓜坐了進去，男子則趕緊到醫院看診，經醫生檢查有顆約為12公分的蔭瓜就卡在男子的直腸內，起初用一般的套圈器無法取出，只好將肛門附近局麻醉，再用器具取出來，但也發現男子直腸內已經出現充血、糜爛的情形。

擁有320多萬抖音粉絲的大陸網紅醫師曾維根，日前在抖音分享一個案例，他表示有名25歲男子去安徽省蚌埠市第三人民醫院看診，男子向醫師表示自己在洗菜時，不慎滑倒，一屁股對準蔭瓜做了進去，醫師檢查男子肛門內，確實有直徑約為12公分的蔭瓜，醫師嘗試用圈套器要將蔭瓜套住取出，卻無法成功，於是將肛門局部麻醉後，才順利用器具將蔭瓜取出，但是也發現男子直腸內出現充血、糜爛的狀況。

男子因洗菜不慎坐入整顆蔭瓜，經醫生局部麻醉，才順利將整顆蔭瓜取出，但也造成男子直腸受傷。（翻攝自普外科曾醫生抖音）

就此事件，網紅醫師曾維根也提醒，請大家別往直腸裡塞東西，進去容易、出來難，並且很容易造成肛門與直腸受傷、出血，甚至感染的情形。

網友見影片也紛紛留言表示「有被噁心到」、「原來變態這麼多」、「沒有最變態，只有更變態」、「真的太不小心了」、「看破不說破」、「洗菜真的要小心」、「肛腸科醫師應該是憋笑能力最強的了吧」、「怎麼進去的」、「是從多高的地方不小心才能坐進去這麼大的瓜」、「真的會玩」。

據了解，生瓜(河南地區用語)又名越瓜、蔭瓜(台灣用語)、白瓜(香港用語)，是短毛甜瓜(薄皮甜瓜)，在東亞地區廣泛栽培，可直接用於烹飪菜餚，又可以製成醃菜。