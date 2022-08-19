已故香港女星藍潔瑛，憑藉出演《大話西遊》的蜘蛛精「春三十娘」，冷艷形象深植觀眾心中，因此順利走紅，同時也是80、90年代人的理想情人，後來備受看好的她星途卻一路下滑，一度僅靠微薄救濟金度日，結果引來「華仔」劉德華給她金援，哪料生活依舊不順遂，數年前被人發現暴斃在家中，享年54歲。

藍潔瑛擁有清純眼眸、標誌五官，素有「靚絕五台山」的美譽。當時香港五大電視台香港電台、無線電視台、亞洲電視台、商業電台還有佳藝電視台，總稱為香港「五台山」，當時跟藍潔瑛同期的有王祖賢、林青霞、張曼玉等人，不過只有她獲得這項封號，寓意美貌冠絕香港五家電視台，結果晚年潦倒、落魄。

年輕的藍潔瑛出道曾獲力捧，曾和梁朝偉等人一起搭戲，為她帶來不少知名度，1995年她接演周星馳的《大話西遊》，當起星女郎之一，扮演蜘蛛精「春三十娘」一角，更讓她走上演藝顛峰；不過其實她曾2次遭經紀公司雪藏、兩任男友輕生又父母雙亡，1998年駕車突發事故後，就開始有精神失常的新聞。

2005年藍潔瑛申請破產後，很長一段時間靠每個月3700元港幣(約台幣1萬4千)的救濟金度日，人人避之惟恐不及，但劉德華不斷私下救助她，據傳聞，華仔還在藍潔瑛窮到乞討時，立刻叫助理給對方送去10萬現金，後期華仔還專門幫她找心理諮詢的資源，只可惜藍潔瑛2018年依舊香消玉殞，令人婉惜不已。