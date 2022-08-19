蔡政府強推「數位中介服務法」立法，被解讀要管制網路言論。國民黨立委江啟臣今批，若完成立法，像「好棒Bump」援救國人過程可能都被認定不當言論下架，政府隻手遮天「讓你講都無法講，一切國家說了算」，與極權國家有何不同？

國民黨立委李貴敏也說，「數位中介服務法」就是21世紀網路戒嚴法，將造成行政權一權獨大，凌駕司法權之上，沒有取得法院同意，就可率然警示人民言論；如此惡法全球絕無僅有，只有台灣對箝制言論自由居然走在這麼前面。

李貴敏表示，這套惡法把行政權疊加到司法權、立法權之上，一切行政單位說了算，但蔡政府大部分假訊息來自行政部門，未來假信息全都是由行政部門做判斷合理嗎？

江啟臣說，想想過去國人被社維法散布謠言罪送辦，未來在PTT、Dcard、巴哈姆特、LINE、臉書、Youtube上的貼文或發言，只要政府說是違法、散布謠言，都可能會被消失，直接讓你說不出口，這還是我們引以為傲的民主自由？

江啟臣舉例，日前好棒Bump在網路發表援救受困杜拜國人過程，外交部先是發新聞稿批「陳述與事實不符」，要求勿以訛傳訛，避免誤導國人，經當事人公開音檔、email資訊，外交部才改口感謝，但避談網紅所指是否為真。

此外江啟臣說，近日藍委營救一名受困柬埔寨國人返台，機場落地後航警未持有任何法院核發之令狀，就大隊人馬要將人帶走，已違法在先，事後警政署竟還發出新聞稿影射立委阻撓辦案，讓立委洪孟楷只好再透過臉書發文反擊。

江啟臣表示，如果國人未來想要繼續好好說話、自由自在地聊天談地、不假辭色的質疑政府，「自己的言論自由自己救」，應反對「數位中介服務法」立法，要求完整言論自由。

李貴敏說，「數位中介服務法」名字取得看似很中立，負面影響卻格外嚴重；歐盟數位服務法（DSA）架構針對網路巨頭服務內容進行規範，以保障民眾權益，跟台灣法令著重管制言論的做法也並不一致。