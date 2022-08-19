全球知名財經媒體世界經濟雜誌（World Economic Magazine）肯定上海商銀綜合營運績效，頒予2022年「台灣最佳商業銀行」獎項，除長期財務績效表現亮麗，在履行企業社會責任，及推動ESG永續發展也不遺餘力，也是繼7月獲亞洲企業商會「2022亞洲企業社會責任獎－社會公益發展獎」後，再次獲國際大獎。

上海商銀表示，長期以來按每股盈餘及資產或淨值報酬率衡量的經營績效位居前段班，今年6月銀行競爭力評比獲頒六獎項。最近金管會公布本國銀行公平待客原則評核結果，連續四年獲前25％績優銀行之一，顯示重視並落實公平待客及友善金融備受肯定。

上海商銀指出，近年來設置永續發展委員會，積極加強推展環境、社會與治理（ESG）永續發展，包括配合國際趨勢與政府政策，以2050淨零排放為目標，推展節能減碳，加速數位轉型，導入赤道原則，承作永續連結貸款，提高綠色授信、綠色投資、綠色存款與綠色財富管理等永續金融業務比重，並發行綠色金融債券，以發揮金融影響力。

同時導入綠電，通過ISO14001環境管理系統及ISO45001職業安全衛生管理系統認證，進行溫室氣體盤查，導入ISO14064-1溫室氣體盤查管理系統及ISO50001能源管理系統，並辦理「挺環保，愛地球」淨灘、校園護樹、海洋環保等環保公益活動，以及各項「感恩心，關懷情」慈善公益活動。

上海商銀強調，5月獲選為MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數，及國泰台灣ESG永續高股息ETF基金成分股，顯示兼具永續與高股息的績效表現獲得各界青睞。最近再度被納入台灣高薪100指數及台灣就業99指數成分股，凸顯積極履行企業社會責任成效良好。