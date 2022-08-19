民進黨台中市參選人、立法院副院長蔡其昌昨(18)日造勢時，批現任市長盧秀燕4年任內山城沒有重大建設，「東豐快速道路」依舊未完工，更宣示東豐快最快4年內通車；新北市議員參選人林鼎超說，當年林佳龍一上任台中市長，就說這條道路有爭議，路蓋到一半執意停工，還是盧秀燕上台才開始收拾爛攤子。

林鼎超直呼，「一說又喚起林佳龍如何惡搞台中建設的回憶」，當年921大地震，東豐大橋倒塌，台中山城對外交通中斷，造成搶救困難，因此中央辦理國道四號延伸，納入東勢豐原生活圈快速道路，串聯豐原、石岡到東勢，簡稱「東豐快」。

原本胡志強當市長的時候，東豐快就已經發包興建，但林佳龍一上任就說這條路有爭議，路蓋到一半執意停工，還害市府環評被法院撤銷，惡搞建設的林佳龍被台中人封為「停工市長」，空留一段橫跨大甲溪的斷橋。

他說，到了盧秀燕市長上任，連忙收拾林佳龍搞出的爛攤子，經2年努力通過二階環評，現在正在發包準備復工；然而可惜的是，在林佳龍市府空轉的這幾年，全國營建成本直線飆漲、缺工嚴重，廠商態度轉趨觀望，東豐快也被受到大環境衝擊，發包並不順利。

林鼎超強調，「如果沒有林佳龍，東豐快早就蓋好！山城早就有一條快速安全回家的路！」，一個錯誤的決定，耽誤一條道路，最後的代價就是全民承擔，如今林佳龍拍拍屁股，一身瀟灑、風光來到新北選市長，同黨的蔡其昌以前漠視林佳龍胡搞，現在選舉才忙著開支票，4年前台中市民淘汰了林佳龍，「今年，台中不要的，新北也不會要！」。