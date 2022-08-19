桃園市長選戰，國民黨張善政、民進黨鄭運鵬、民眾黨賴香伶形成三腳督戰局。臉書粉專4天前舉辦網路投票，詢問網友「桃園市長選戰，你認為誰會當選？」截至19日晚上7點，張善政以41%領先賴香伶的30%、鄭運鵬的18%；其中賴香伶竟贏了鄭運鵬12個百分點。

《老天鵝娛樂》YT官方頻道針對「桃園市長選戰，你認為誰會當選？」舉辦網路投票，截至19日晚上7點，已有4.8萬人投票。張善政以41%領先，賴香伶以30%位居第二、鄭運鵬18%第三，選「其他」的為11%。

網友紛紛表示，「真的被藍綠打敗，原本看似單純的選戰，結果爆出這麼多精采絕倫的事件，可憐了桃園人，國家不幸啊」、「張善政雖然佛系，但很幸運」、「支持民眾黨，給努力認真的小黨機會吧」、「期待鄭寶清出來選，桃園唯一清流」、「我本人很想投廢票，但是藍綠雙方的差距應該是不大，如果以藍綠鐵票區基本盤來看誰的勝算大，應該是國民黨的勝算大一點」。