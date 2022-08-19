民進黨桃園市長前參選人林智堅因碩士論文涉抄襲事件退選，改由立委鄭運鵬上陣，和國民黨參選人張善政及民眾黨參選人賴香伶展開競逐。根據《美麗島電子報》的民調指出，張善政以32.6％領先鄭運鵬的27.8％、賴香伶的10.5％。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉更提出3點表示，「鄭寶清一旦宣布參選，將讓桃園選情重新洗牌，民進黨難逃敗選困境」，引發討論。

根據《美麗島電子報》的報導指出，原先林智堅在「20至29歲」年輕族群的支持度已是各年齡層最低，但在換上鄭運鵬後，年輕人的支持度不僅未有顯著起色，甚至還輸給張善政。吳子嘉認為，儘管距離選舉日仍有3個多月，但這樣的數據已顯示出3個清楚的民意。首先是「挺抄襲」的汙點，已經讓民進黨在桃園這一役不再受到年輕人的青睞；再來「走了一個抄襲的，來了一個挺抄襲的」，這樣的選戰安排實屬荒謬，其邏輯性顯然已讓不少死忠者困惑、觀望，甚至將缺乏投票動力；最後則是鄭運鵬確定會繼續卡死在論文門，支持度易降難升，前綠委鄭寶清一旦宣布參選，將讓桃園選情重新洗牌，民進黨難逃敗選困境。

該份報導更指出，民進黨現在因爲危機處理失當，被迫撤換林智堅，而接替林智堅的卻是之前力挺他的鄭運鵬，幾乎是換湯不換藥，同時也暴露出民進黨雖礙於輿論壓力選前換將，但內心依舊是壓根不認錯。吳子嘉坦言，從這份民調的數據可以看到，「堅下鵬上」的布局不僅未能達到止血效果，反而更加擴大綠軍在桃園破口，若是沒對論文事件做清楚的交代，吳子嘉也預測，「大量中間選民將流失，加上淺綠支持者信任感不足導致投票意願降低，民調下滑將是必然的結果，民進黨必須做好鄭運鵬敗選的心理準備」。