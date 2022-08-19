NCC修訂數位中介服務法草案，針對網路言論作管制，但直到18日公聽會時，各大平台代表如PTT、臉書、巴哈姆特以及LINE才知道自己成為納管對象，表達強烈反彈，臉書粉專《己爸偶(150)》也整理出懶人包，不少網友看了直呼「台灣言論自由末期了」。

《己爸偶》表示「今天你選擇默不作聲，明天你無法出聲」，他指出，NCC推出的數位中介法，目的在於管制「行政部門」認定的不當言論，且不僅各大網路平台，包括線上遊戲、雲端空間都在內，也就是說，除了LINE、臉書、巴哈、PTT、Dcard外，英雄聯盟等遊戲也在管制對象內。

不僅如此，依據法案第3條，不當言論不需要由法院認定，行政院轄下的文化部、交通部、經濟部、法務部、教育部、農委會等各大部會都有直接認定權力，《己爸偶》表示基本就是霸王條款。再依據法案第5條，不當言論定義，除了兒少、人性、犯罪偵查外，還包括「國家安全或國防等公共安全維持」。

若被認定為不當言論，平台必須加以控管，若平台方堅不刪除，最高可處1000萬元罰鍰，同時還得透過電信手段阻斷使用服務，禁止不限境內平台的網路連接。

對此PTT法務代表痛批，此法若通過等同要PTT關站；巴哈姆特代表也稱無法接受，以後如再出現林智堅論文門事件，政府部會即可用數位中介法進行管制，站方無法第一時間查證，就只能將文章撤下自保；Dcard代表則稱自己未達規範標準的230萬使用者，卻又被NCC告知必要時可適用「個案管理」，實在難以接受；LINE則表示相當遺憾，讓行政機關有權詮釋法律，嚴重影響個資。

《己爸偶》也呼籲，雖然不認為人民的意見反映會有用，但若珍惜台灣寶貴的民主言論自由，大家應該一同站出來，表達反對意見。

不少網友看了也膽戰心驚，大酸：「民主城牆」、「以後台灣人要翻牆才能罵政府惹」、「這就是台灣價值嗎」、「各位真的很幸運，能夠見證台灣最後的言論自由」、「台灣人民思想言論大審查」、「全民英檢開始囉」、「(您的言論違反數位中介服務法，已被刪除)」、「台灣言論自由末期了」。