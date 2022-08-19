旅居日本多年的小說家、神話學者王孝廉（筆名王璇）17日逝於彰化，享壽80歲。他的小說《彼岸》在學者徐錦成看來雖是舊作，易日漸為人輕忽，但其作品的開創性與發展性，仍歷久彌新。

王孝廉成名甚早，1985年《彼岸》便在洪範出版，除了是小說家，他亦是長年旅日的神話學者，27歲時即赴日留學，取得碩士、博士學位並任教於日本福岡西南學院大學。他的小說也結合了自己的神話專長，自成「神話小說」一格，徐錦成認為「最後的箭」三部曲：〈流星〉、〈寒月〉及〈落日〉尤可視為神話小說的傑作。

旅日的背景也讓王孝廉的小說有著鮮明印記，如〈平戶千里〉以歷史小說筆法寫在日本時的鄭芝龍；〈修羅的晚宴〉描繪軍國主義下日本軍官的荒謬；〈再見南國〉則是以「南國」喻台灣，徐錦成認為王孝廉從日本看台灣，也讓讀者從他的小說中讀出他「想像台灣」的國族思考，是他在小說上的獨到貢獻，也是他的舊作在今日仍值得再讀的意義。

王孝廉之子王震緒亦是小說家，筆名東山彰良，2015年以小說《流》獲得日本知名文學獎項直木賞，在《流》一開頭，便引用了父親年輕時的詩作〈魚問〉：「因為我是水中的魚，所以你見不到我的淚」。

王震緒雖從小隨父母移居日本，筆名仍紀念了祖輩來自山東及父親成長、任教的故鄉彰化。王孝廉曾在《春帆依舊在》寫馬關條約及中日台的歷史糾葛，其子王震緒也與父親一樣，對三代的漂流體會深刻。