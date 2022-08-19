NCC公告《數位中介服務法》草案，「公共政策網路參與平臺」的投票情形。 （截取自「公共政策網路參與平臺」）

國家通訊傳播委員會（NCC）日前公告《數位中介服務法》草案，影響範圍極大，對納管對象與行為定義模糊，倉促上路將使所有數位服務業者無所適從，更恐將面臨限縮網路言論自由之疑慮。

民進黨立委高嘉瑜表示，「言論自由絕對是所有民進黨人都該誓死捍衛的，over my dead body」！國民黨民代更是一片反對之聲，徐巧芯痛批是「網路東廠」，蔣萬安更直言反對這部惡法，羅智強表示「昨日鄭南榕、今日朕難容」。

政府部門「國發會」管理的「公共政策網路餐與平臺」舉辦「數位中介服務法」草案意見徵詢，截至目前為止（19日晚間10：40），共有21529人投票，反對的票數為21426票，贊成的票數僅有95票，另外8票無意見。「公共政策網路餐與平臺」網頁自動顯示，100％反對「數位中介服務法」，經過實際計算，反對者高達99.5％。