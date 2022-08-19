富邦悍將19日火力大爆發，全場敲出13支安打，加上先發投手范米特6局失2分好投，以10比2擊敗樂天桃猿，在桃園3連戰中取得2勝1和，范米特也不再「悲情」、中止個人8連敗，也避免追平聯盟單季最長連敗紀錄。

范米特先前8連敗期間其實表現不差，有5場比賽是優質先發，但隊友火力沒給支援，讓他一路悲情登上本季「敗投王」，但他說：「過去發生的都已成定局，現在就是繼續往前進。」今天范米特還沒登板，隊友就先幫他打下3分，雖然他1局下挨了林泓育2分炮，但隊友繼續用手中球棒相挺。

「今晚是很棒的夜晚，我們贏下系列賽，隊友們都打得很棒。」范米特表示，雖然今天還沒登板就有分數進帳，但自己仍是帶著0比0的心情上去投球，「雖然今晚有些熱、下雨又潮濕，但很高興大家也都撐過來了，順利拿下勝利。」

總教練丘昌榮則表示，今天范米特投球內容中還是有些小狀況，能贏球主要還是因為攻擊有連貫。不過今天賽前，富邦傳出震撼彈，即將成為「本土球員」的洋投羅力將於明天舉辦引退記者會，之前曾發文放上一張「斧頭照」的范米特說：「那張照片是象徵球隊一起奮鬥的情境，現在他要離開了，相信他也一定我們能夠延續氣勢，用好心情、好的態度面對下半季剩餘賽事。」

富邦悍將辛元旭。（富邦悍將提供）