曾是幼稚園老師的楊晨熙，平易近人的形象讓她擄獲小朋友的心，如今她卸下「果凍姐姐」的身分，轉型做通告藝人、投資副業大賺特賺，20日她即將迎來38歲的生日，策畫了一場遊艇生日趴，邀請許多朋友上艇遊玩。19日她PO出活動照片，並自豪地說，這些開銷由她一人自行負擔，足見對生活十分滿意。

今日楊晨熙表示，她想解鎖一項人生清單，那就是在20日生日前，選在一直想去的牛奶湖，邀請很多人來一起玩遊艇生日趴。隨後她也PO出設定好dress code大合照，衣服分為白色和橘色，「很多人問為什麼是橘色的？！因為果凍姐姐的代表色就是橘色。」同時曬出她的橘色禮服照，笑容非常愉悅、幸福感。

楊晨熙的遊艇趴服裝規定有白、橘兩種。(圖/楊晨熙 FB)

楊晨熙出海拍多張美照跟大家分享。(圖/楊晨熙 FB)

楊晨熙感性回憶，早期在當果凍姐姐，每月只有4000元薪水，生活過得有一餐沒一餐，好險她有咬牙撐了過來，「一路跌跌撞撞，一步一腳印走到今天～這就是我目前的成績單，不能說有多厲害，但確實每年我都很努力地成長」，同時自信說出，她的遊艇趴邀了這麼多朋友，「沒有sugar daddy，都老娘自己付的！」

楊晨熙在37歲的這一年裡，社群上的生活一直很精采。(圖/楊晨熙 FB)

楊晨熙也對著她將屆滿的38歲，在生日前期許未來：「新的一歲一樣繼續乘風破浪、努力前進，希望有更多的人生清單能解鎖。」她也笑說難得包遊艇出海，一定要把握機會多多拍照，之後會陸續PO更多照片到社群，「接下來幾天應該會被我的泳衣照洗版。」