搭乘大眾運輸工具時，保持安靜、降低講話音量是基本禮儀。日前一名女網友搭火車時，竟然有阿姨大聲嚷嚷地講電話，還不斷走來走去，讓其他旅客不得安寧，原PO一氣之下直接傳簡訊給台鐵客服告狀，不料沒多久列車長就現身解救眾人，霸氣制止阿姨擾人的行為，文章一出，大獲網友好評，直說「超療癒」。

原PO在論壇「Dcard」發文表示，日前搭乘台鐵北上基隆的車次，她的座位附近出現一名阿姨，完全不顧他人感受大聲地講電話，甚至還不斷在列車裡來回走動，讓她忍無可忍，決定傳簡訊投訴台鐵客服。

從原PO分享的截圖可見，她在簡訊中清楚寫上車種、車次、班次、車廂，以及這位擾人阿姨的座位號碼，接著過沒5分鐘的時間，列車長就快速出現在原PO的視線內，大聲地對阿姨說，「講話小聲一點可以嗎！」

女網友被大媽吵得受不了，直接傳簡訊給台鐵客服求助，沒多久列車長就出現了。（圖／取自Dcard）

而被列車長「關照」的阿姨當場愣住，疑似自知理虧地保持沉默，讓原PO忍不住直說，「真的覺得好爽快啊！世界上怎麼會有這麼美麗的早晨呢？」同時，原PO也呼籲大家可以善用台鐵、高鐵的檢舉專線，「還給耳朵最舒適的環境！」

文章曝光後，讓許多網友感到療癒，紛紛留言，「車長超帥的啦」、「原來可以這樣，學到了」、「上班看到這個心情好好」、「我以後都要這樣，感覺會有開心的一天」、「我遇到的是列車長直接用廣播的，全列車都知道他很吵」。

據台灣鐵路官方網站，若要聯絡客服中心諮詢或是旅客申訴，市內電話可撥打：0800-765-888、手機直撥：02-2191-0096、聽障人士及簡訊服務專線：0921-765-125。