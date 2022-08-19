正妹要被押去柬埔寨？有段重機騎士提供的行車紀錄器影像發現，有名細肩帶短裙妹坐在貨車內，該貨車行駛在台64線快速道路上，由於貨車的艙門未關，引起騎士的注意，便拍下影片PO網；網友見此影片也直呼「這不會是人蛇集團在運送吧」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段13秒行車紀錄器影像，拍攝地點為台64線快速道路上中和往板橋方向，提供行車紀錄器影片的重機騎士，發現左前方有輛貨車側面艙門未關，便加速向前查看並打算提醒貨車司機時，豈料，發現艙內有位穿著褐色細肩帶短裙妹坐在裡面，並且前方疑似放著一只櫃子，由於，重機騎士前方車輛已經減速，只好放慢速度，看著左側車道的貨車離去。

重機騎士發現高架上有輛貨車艙門未關，一靠近查看時，竟發現有名短裙正妹坐在裡面。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

影片一出，網友紛紛留言表示「不關門是怕會悶死吧，雖然很扯就是了」、「會不會是要押去機場直飛柬埔寨的！？」、「這個也太猛了」、「這是載妹子的新方式嗎？？好特別喔」、「這不會是人蛇集團在運送吧」、「關起來又熱又黑，只好開著門」、「關門要悶死人嗎？不過載貨箱型車不能載人」。

載運短裙妹與貨櫃的司機也在留言處回應，他先道歉「自己做了不良示範」，也解釋接到快遞平台的訂單，到現場時竟發現是1對男女要運送櫃子，但他認為自己的箱車無法固定，只能放在最內側防止移動，但男子提到這箱子價值10幾萬，並提議讓1人進貨艙內顧櫃子，但他向男子表示若艙門關起來，不到5分鐘就會悶死，因此，就將艙門打開行駛在快速道路上。

貨車司機也提到整路上他都看著後照鏡，而且，後面還有男子開車跟著，整路便戰戰兢兢送抵目的地，但他坦承很後悔，不應該為了幾百元的運費，做出危險的事情，而是當下拒絕客人，也直呼「若有正義人士檢舉，會乖乖去繳罰單」。