台灣惠普宣布攜手行政院農業委員會林務局，協助嘉義林區管理處辦理嘉義縣番路鄉國有林造林工作，認養並復育近一公頃土地，在番路鄉種下2,022棵樹苗。

台灣惠普表示，未來惠普將持續在台灣推動永續森林合作計畫、支持國有林造林工作，惠普十分重視台灣市場，在台至今已超過52年，除發展成為製造營運業務策略重鎮和最大研發中心，目前整體員工數已超過2,300人，更持續深耕與在地供應鏈夥伴的合作關係，不只提升緊密度與效率，更共同設立減碳排目標。