美國一名雙性戀女子分享了自己特殊的「三角戀」癖好，自交友軟體上認識男友後，兩人便互許開放性關係的相處模式，甚至多次讓第三人加入。直到某天終於遇到情投意合的另一名女子，三個人特別擬定「班表」增進感情，引來外界嚴厲指責。

Irie Ewers says the contract stops jealously in her relationships https://t.co/RUny9Nh6HW — Mirror Weird News (@MirrorWeirdNews) August 17, 2022

根據《每日鏡報》(The Mirror)17日報導，2015年，伊里埃（Irie Ewers）與湯姆（Tom Smith）這對情侶在交友軟體對彼此一見鍾情，火速熱戀一陣子後決定互許終身，起初他們維持一夫一妻制，但2年後一切變得更加「瘋狂」。儘管伊里埃一開始就表明自己也喜歡女生，與丈夫婚前訂了行房條款，詳列了「能做」、「不能做」的性愛行為，包括同意第三者加入戰局。隨時間過去，她說道「現在我們想要一些更永恆的東西…」

某日在夫妻倆上餐廳遇見一名陌生女子艾莉克絲(Alex Jones)，三人相談甚歡，伊里埃多年壓抑對女性的渴望順勢被激發，深深著迷眼前的她。

經過丈夫的同意後，「三人行」就此展開。伊里埃拿出月曆，明確指出每周一、三會與艾莉克絲相處，二、四才會回歸丈夫和兩條狗的懷抱。此外，艾莉克絲為了讓性愛過程更加順暢，也會抽空和湯姆培養感情，好讓三個人的模式更加升溫。

儘管飽受外界批評，伊里埃仍堅持這麼做完全沒錯，很感謝生命中被2個人深愛。還說「多虧行房協議，『忌妒心』完全不存在我們之間，取而代之的是自由、幸福。」