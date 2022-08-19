民進黨新北市長參選人林佳龍今（19）日參加活動時，認為新北市府對於五泰輕軌的格局太小，應提升為中運量的捷運系統。對此，新北捷運局晚間回應，五泰輕軌計畫是經過專業評估運量預測，若使用中運量系統，不僅使整體計畫經費提高，亦不符合經濟效益，且財務不可行，將無法永續經營。

新北捷運局說明，五泰輕軌的目標年最大站間運量為每小時4586人次，此為經過專業評估運量預測出來的數字，符合輕軌系統每小時單向運量2500至6000人次的標準，且輕軌系統具有工程經費較低、施工期短，搭乘便利性高、轉乘舒適度及可及性佳等優勢，在交通部審議階段，專家學者及中央單位也特別關注合理評估運量，不希望過度樂觀，最終以輕軌系統獲得審議認同。

至於林佳龍指出，五泰輕軌為其交通部長任內所同意，惟財務計畫方案地方政府還需加強，新北捷運局也回應，五泰輕軌計畫總經費為227.29億元，新北市府負擔155.57億元，中央僅負擔72.22億元，且該計畫時至今日仍然還在等待行政院核定。

新北捷運局指出，五泰輕軌設置14座車站及1座機廠，路線行經三重、蘆洲、五股、泰山計36萬人口稠密地區，及蘆洲銀河灣計畫、大漢溪北都市計畫（蘆洲南北側農業區）、洲子洋重劃區、五股新訂都市計畫、新訂擴大大漢溪北都市計畫（楓江農業區）及塭仔圳重劃區等多個重要都市計畫區域，有助於帶動區域發展。

此外，五泰輕軌也預留後續延伸板橋路廊的泰板輕軌，預期透過五泰及泰板輕軌連結，串接新北多條運輸路網，將可成為貫穿新北市南北骨幹的公共運輸系統，因此呼籲行政院應儘速核定五泰輕軌之可行性報告，後續方可接續辦理綜合規劃及環評，力拼2030年前完工，造福三重、蘆洲、五股及泰山的市民。