在美國聯準會（Fed）重申為抑制通膨、日後仍有必要繼續升息後，美元19日大受激勵，兌一籃子貨幣的美元指數盤中曾升抵1個月高點。累計一周以來該指數升幅達1.9％，創下十周來最佳單周漲幅紀錄。

美元指數周五一度觸及107.74，為7月18日來最高價位。至於歐元與英鎊則雙雙跌落至1個月低點。前者兌美元曾貶至1.007、後者則走低到1.1822。

聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）表示，他支持9月會議第三度將利率調高3碼，至於舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）也提到，9月升息2到3碼很「合理」。堪薩斯城聯準銀行總裁喬治（Esther George）則指稱，直到過熱通膨已有降溫跡象，她與其他官員才會停止緊縮政策。

Insight投資公司外匯部門負責人佛納薩莉（Francesca Fornasari）認為，美元這波漲勢恐要等到Fed放緩升息速度才會開始消退。她指出美國今年上半年已經歷「技術性」衰退，說明貨幣緊縮正開始出現效果。

Rabobank外匯策略主管佛利（Jane Foley）提及，受到Fed釋出鷹派言論，讓美元再度獲得支撐。她說這些官員的言論，暗示在抑制通膨上，Fed仍有許多工作要做。

在同時，中國一連串疲弱數據與歐洲能源危機，也引發外界擔憂這兩地經濟將進一步放緩。在歐洲貨幣受到重創，以及資金流向美元進行避險，她預期歐元兌美元可能再度跌破1比1平價水準。

歐元兌美元一周來累計已重貶達1.7％，創7月8日來單周貶幅最大紀錄，英鎊兌美元更以2％貶幅創逾一年來最差一周。

根據19日公布的最新調查指出，英國8月消費者信心崩跌到1974年最低，這反映在英國通膨率升至兩位數之際，當地民眾對於物價不斷飛漲，正日益感到不安。

歐洲通膨也有惡化跡象。歐洲央行官員史納貝爾（Isabel Schnabel）日前警告，消費者物價在短期仍有繼續加速的可能性。