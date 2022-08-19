台灣客庄地區以地方特色產業及文化傳承為主，客委會與工研院攜手台灣蔬食料理領導品牌「寬心園」，運用客庄特色產品，自9月10日起推出客庄限定秋季新菜「苦茶油燉什香菜」與「醬油叉燒天使麵」，透過入菜讓更多消費者認識客家特色產業，引領新客庄口味。客委會為協助客庄地區小微企業數位轉型及產業升級，特委託工研院執行「110-111年369客庄產業輔導數位升級示範計畫」，以建構客庄產業價值鏈與社區產業品牌，並輔以多元通路行銷及模式建立，達到客庄就業及在地創生發展之目的。

寬心園一貫堅持自然、健康、美味、創意、精緻五大訴求，特別以創新手法加入地方特色產品創造新菜色，以滿足消費者嘗鮮的味蕾；寬心園分別選用竹田醬油受輔導業者「鑫山食品-紅龍醬油」與內山苦茶油受輔導業者「金椿茶油工坊-臺灣山茶花籽油」研發新菜「醬油叉燒天使麵」、「苦茶油燉什香菜」。

寬心園廚藝總監施建瑋表示，竹田醬油以古法手工攪拌釀造，原料是大武山純淨好水和在地友善的豆子，加入精心熬煮蔬菜高湯，手工製作豆皮叉燒當配料，以義大利天使麵條為主體，極易吸附醬油湯汁，「醬油叉燒天使麵」入口滑順濃香好滋味。

苦茶油是高優質食用油，足以媲美橄欖油，每年秋季的寒露到立冬之間，是一年一度採收油茶籽的季節，沿著內山公路座落的客庄，將油茶種子榨成滴滴精粹的「內山苦茶油」。

施建瑋表示，使用台灣在地苦茶籽製作的內山苦茶油，融入當季時蔬所做成的「苦茶油燉什香菜」，先炒香什蕈菜後加入蔬菜高湯燉煮入味，入口即化軟嫩口感，且能品嘗到苦茶油迷人風味。 寬心園以行動支持運用料理手法來呈現地方特色產業，希望透過實際作為與理念的推廣，讓消費者能享用優質蔬食料理外，持續支持台灣在地業者。