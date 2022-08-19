聯準會（Fed）內部對於升息步調出現分歧，貨幣政策動向不明引發加密貨幣賣壓，全球第一大加密貨幣比特幣19日暴跌9％，創2個月來最大跌幅，跌破2.2萬美元來到三周低點。

根據虛擬貨幣交易平台CoinDesk報價，比特幣19日一度暴挫多達9.1％至21,281美元，觸抵7月底來新低。比特幣也創下6月以來最大單日跌幅。

以太幣等其他加密貨幣同步大跌，Avalanche、Cardano及Solana等的跌幅都超過10％。 僅次於比特幣的全球第二大加密貨幣以太幣（Ether），過去24小時內跌7.2％來到1,717美元。

比特幣上周末才跨過2.5萬美元，為6月中來首見，係受到美國通膨放緩的激勵。但Fed官員對9月貨幣政策動向意見分歧，19日全球股市走軟，與股市連動高的加密貨幣也籠罩賣壓。

聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）18日接受《華爾街日報》專訪表示，他傾向支持Fed在9月例會升息3碼。堪薩斯聯準銀行總裁喬治（Esther George）則說，持續升息的理由還是很充分，要討論的是升息速度該多快。

Oanda資深市場分析師厄拉姆（Craig Erlam）表示，觸發比特幣賣壓的原因不明，但從幾乎沒有回彈收復失土的動作來看，此走勢有其根據。他認為下一個支撐點在2萬美元，「加密貨幣的寒冬還沒結束」。

走勢暴起暴落在波動大的加密貨幣市場是家常便飯。今年6月15日，比特幣就暴跌超過15％，係因與美元掛勾的穩定幣TerraUSD崩盤，還有虛擬貨幣放貸業者凍結客戶帳戶。