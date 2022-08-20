柬埔寨詐騙頻傳，國民黨立委吳斯懷、鄭正鈐、洪孟楷日前前往柬埔寨救人，帶回一名19歲被害人回台，由於航警想要帶人直接離開空橋，與立委爆口角衝突。民進黨前立委沈富雄認為，這就是「藍綠角力」。

沈富雄19日在政論節目《少康戰情室》中表示，3個國民黨立委去柬埔寨救援，一開始就是藍綠雙方都有戒心，顯然政府是一籌莫展、無能為力，國民黨看出了這一點，3個立委前去救人。

沈富雄接著表示，如果國民黨立委帶回來10個人了不起，這就厲害、偉大，航警局再玩什麼把戲，都玩不來了，但是藍委如果兩手空空，一個都沒有帶回來，那又是另外一個場面，剛好不多不少，帶回一個，而且這一位家屬已經處理得差不多了，所以立委鄭正鈐把他帶回來。

沈富雄指出，媒體報導的用字遺詞就不一樣了，較勁的味道一開始就很濃。立委的空間通常比較大，航警局因為不能丟臉、不能沒有面子、也不能蒙羞，他們大概就緊張了，所以執法就過當。

沈富雄認為，現在我們藍綠角力，已經到了一種非常粗糙、也非常不講細節，反正能贏比較重要、不能輸，一旦輸了，回去看到長官你就完了。