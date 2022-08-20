根據《美麗島電子報》8月台中市長選戰最新民調，盧秀燕以52.2％遙遙領先民進黨蔡其昌的21.4％。媒體人吳子嘉表示，盧秀燕遙遙領先，蔡其昌連清水本命區的支持度竟然都輸了，蔡其昌連自己的基本盤都守不住，可說民進黨崩盤的速度，已經發生了。

吳子嘉19日在《關鍵時刻》節目中表示，台中市長選戰民調，盧秀燕遙遙領先，盧秀燕領先大概30個百分點左右。蔡其昌的清水本命區，居然還輸給盧秀燕，盧秀燕在清水拿到47%，蔡其昌僅拿到34%，蔡其昌在清水輸掉，其他區就不要談了，通通輸。

吳子嘉接著指出，在30到39歲這個族群，盧秀燕以54%大贏蔡其昌的17%，又是差距逾30個百分點。更離譜的是，民進黨的支持者中，蔡其昌只拿到59.3％，盧秀燕卻拿到21.8％；盧秀燕在國民黨的支持者中，則拿到92.5％，蔡其昌拿0.3％。

吳子嘉認為，盧秀燕拿到了民進黨的票，表示綠的都不挺蔡其昌，他連自己的基本盤都守不住，雖然有所謂的選票差距，但若從內部結構來分析，民進黨崩盤的速度，已經發生了，也就是說，新竹市前市長林智堅的台大論文抄襲案就是關鍵問題。

另外，吳子嘉也公布8月台中市民對現任市長盧秀燕的信任度，為71.0％、不信任度為20.5％；施政滿意度為72.1％、不滿意度22.4％。