小孩的「教育」不能等！有正妹表示去年回到姑姑家時，見到超熱情的侄孫(姑姑的孫子)，然而，某次她在姑姑房間浴室洗澡時，竟然發現侄孫站在窗口偷看，甚至，當她和侄孫同房間時，侄孫竟問她「姐姐，可以看妳尿尿的地方嗎」、「可以幫我打手槍嗎？」，讓她非常傻眼，並嚴肅告誡侄孫「這是性騷擾行為」。

一名正妹在「Dcard」論壇發文，她表示年輕的姑姑有個孫子，去年回去時，侄孫看到她們時非常熱情招待，因此，對這侄孫的印象非常好，有天她進姑姑房間的浴室洗澡，正巧發現侄孫在房間內玩遊戲，侄孫見她似乎要進浴室洗澡，還特地提醒「窗戶要打開一個縫，要通風喔」，她便沒想這麼多，她便看到侄孫將窗戶旁的雜物搬走後，又跑去玩遊戲，她則開始洗澡。

豈料，她在洗澡時，聽到外頭侄孫遊戲的聲音一直停留在背景音樂，侄孫也好安靜，便轉頭看了一下窗戶，驚見侄孫在偷看她洗澡，兩人對到眼後，侄孫趕緊跑回去玩遊戲，她愣住5秒後趕緊將窗戶鎖起來，洗完後也將此事告訴姊姊。

後來，換姊姊要去洗澡前，託付她幫忙照顧侄孫，別讓她偷跑去看姊姊洗澡，正當她在房間滑著手機顧著侄孫時，侄孫突然蹦出一句話「姐姐，可以讓我看妳尿尿的地方嗎」，她瞬間傻眼並回絕，侄孫繼續追問「那妳可以幫我打手槍嗎？」，她再也受不了，非常嚴肅的告誡侄孫「我沒辦法幫你，我也沒辦法給你看，你這樣是性騷擾，我是可以去告你的」。

她等姊姊洗完澡後，也將剛剛發生的事情講述一次，姊姊聽完也非常傻眼，所幸，隔天父母要去住朋友開的民宿，才離開了姑姑家；經過此事後，她提到並沒有告訴侄孫的家人，也沒有告訴自己的家人，但她也認為，若下次回去不知道該怎麼面對侄孫。

文章一出，網友紛紛留言表示「告知長輩，讓父母去跟姑姑溝通，然後保護好自己最重要」、「這種事應該還是要跟長輩講一下」、「超可怕，趕快跟家長說，此風不可長」、「這個一定要好好教育」、「現在的小孩蠻奇怪的，很多話不知道哪裡學的」、「其實是該告訴他的家長，雖然好奇階段，但是也應該要知道界線」。