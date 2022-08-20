拉拉山（達觀山）是自然保護區，孕育各式各樣的動植物，吸引許多民眾來旅遊，不過難免也會出現沒有道德的登山客。一名女網友日前去走拉拉山神木區，遇到一名女遊客在剝紅檜樹皮，她當下立刻制止，怎料對方回答一句話，讓她瞬間理智線斷裂，掀起熱烈討論。

「這一定要講一下！」原PO在臉書《肉腳登山隊》提到，她本月14日去走拉拉山神木區，發現太久沒來，已經有步道，覺得又驚又喜，途中看到一名女子在剝紅檜樹皮，連忙阻止：「妳不要剥它，妳不知道樹皮被剝掉樹會死的嗎？」結果對方不以為意，認為「別人都剥了」，多她一個應該也沒差。

原PO聽完當下瞬間失去理智，怒回：「別人殺人妳也要跟著殺人嗎？」一秒變成潑婦，在心裡暗罵：「真是個蠢貨」。

原PO目睹女遊客在剝樹皮。（示意圖／翻攝自Google Map）

經歷曝光後，引來熱烈討論，網友紛紛留言，「謝謝妳無私站出來制止這种愚昧不當的傷害行為，社會功德良好秩序需要大家共同維護」、「不因小善而不為，不因小惡而為之，妳好棒哦！你的善念阻止她的惡也留下美好的景色」、「謝謝妳的挺身而出」、「好棒喔！為大自然環境發聲，向妳看齊」。

也有許多人建議，「直接照相檢舉，也不用和對方生氣」、「拍照錄影檢舉給入口的管理人員」、「很可惡，報警處理」、「拍照檢舉，給林務局告發」。

更多 CTWANT 報導