新浪網創辦人姜豐年是個傳奇。過去30年，他始終走在浪潮尖端，從電腦軟體到網路，再到百億私募基金，屢屢在眾曰不可的情況下，締造成功典範。

姜豐年成長於嘉義，自小運動神經發達，高中進入雲嘉地區首屈一指的嘉義中學，這時，籃球第一次踏進他的生命。因身高超過190公分，課業成績又不理想，於是便被老師和教官押著進入籃球校隊，迅速成為籃球校隊主力。

因為想證明自己的未來不受限，被視為籃球明日之星的姜豐年，高中畢業之後，出人意表地拒絕電信局（中華電信前身）籃球隊送上門來的優渥待遇與穩定工作，離開嘉義，到台北念大學。

歷經落榜、重考、退學、又再重考等波折，姜豐年最後以自己意想不到的聯考佳績進入政治大學。身為政大有史以來第一位具有甲組籃球員身分的學生，姜豐年理所當然成為籃球校隊的明星球員。曾笑稱自己是政大「外交與體育系雙主修」的姜豐年，因缺課太多，有一門必修課遭死當，重修未過，他擔心三修不過必須退學，只得先休學當兵，再復學重修。

退伍之後，姜豐年在眾多球隊邀約之中，選擇了給予準國手待遇的台灣銀行籃球隊，每周三下午向台銀請假回政大上課，補修完學分，拿到畢業證書。

總喜歡說「籃球改變我的人生」的姜豐年大概沒有想到，在征戰商場多年之後，會因為籃球，在理當已越過人生巔峰的此時，再度用另一個不可思議的傳奇，證明自己。

2017年，適逢政大90周年校慶，以財信傳媒集團董事長謝金河為首的一群畢業校友，熱切地想回饋母校，勸說籃球選手出身的姜豐年，出資打造籃球校隊，姜豐年聽了，覺得挺有意思。

當下，時任政大校長周行一認為，政大要成為強隊，勢必也得招收體保生，但他堅持，憑籃球專長入學的學生，必須就讀政大既有系所，且課業要求完全比照一般生。

結束新浪籃球隊經營之後的姜豐年，鮮少在媒體曝光。因此，2017年，姜豐年宣布捐贈5年4千萬元，在政大成立雄鷹籃球隊。

於是，當年為網路事業奮力拚搏的姜豐年回來了。

從球隊成立的第一天起，姜豐年就全心投入，從零開始的政大雄鷹隊，第一年在雲林斗六打甲二級比賽，姜豐年專程從美國回來陪同比賽，雄鷹一天一戰，在40支球隊中勝出，成功晉升甲一級。政大雄鷹用實際行動印證姜豐年的預測，在成軍第4年奪下校史第一座UBA冠軍獎盃，2022年，成軍第5年，再度封冠衛冕。

姜豐年想衝擊的，其實就是台灣多年來積非成是的教育觀念。「政大雄鷹的影響力不會只有大學籃球，我期待政大和這支球隊的故事，可以改變下一代父母的觀念，我們的孩子可以既會運動又能念書。」周行一說。

「我一生中的投資，成功少、失敗多，少數能讓人口耳相傳的，一個是新浪網，另一個就是政大雄鷹。」姜豐年驕傲地說：「政大雄鷹是我一生中最神奇的新創。」