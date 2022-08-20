今（111）年暑假已經過了一半，就在前幾天，小編偶然在網路上看到一則暑假即將開始前，網友闡述家長當下即刻的心情，圖文並茂相當有趣：「校門關比鬼門開更可怕！」看了令人不覺莞爾，也會心一笑。

每到寒暑假前，學校就會發放學雜費繳費單，洋洋灑灑列出一大堆，其中你有注意到「學生團體保險」到底是在保什麼？

其實，這是根據《高級中等教育法》規定，凡是高中職以下學生都統一納保，且每年重新招標。教育部日前表示，國內300萬名中小學生適用的111學年學生團體保險仍由國泰人壽承接，保險費維持與去（110）年一樣每人新台幣525元，其中政府負擔1／3（175元）、家長負擔2／3（350元）；此外，值得注意的是，111學年新增了一項：如果學生參與戶外教育時導致身故或是失能者，最高可以獲得300萬元理賠。

學生團保保費每人525元、因身故或失能最高理賠300萬元

說到現行「學生團體保險」保障項目有哪些？又有哪些理賠條件？教育部說明，111學年學生保險行政作業事務採購案再度由國泰人壽得標，國泰人壽自106學年度承作學生團體保險以來，已是連續第6年持續承接，凡是學生（童）參與戶外教育時因為疾病或是遭受意外傷害事故，以致身故或是失能者，則給付身故保險金300萬元，而失能者比率給付保險金以最高300萬元為限，以提升保障減輕家庭經濟負擔。

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