根據《財訊》報導，近期台海緊急狀態，衝擊金融市場，學界呼籲政府以1995~1996年台海飛彈危機為殷鑑，制定一套金融戰略規畫。

政大國際金融學院院長李勝彥回憶，當年台灣因首次總統直選而爆發台海危機，又遇到1997年亞洲金融風暴，可說是內憂外患。除了財政部發出限空令以穩定股市、避免擠兌，央行也為了維持外匯市場秩序，大量動用外匯存底鎖匯，要將美台匯率穩在1:28。

然而，《財訊》分析，儘管1996年時台灣還有高達1000多億美元的外匯存底，但不到兩個月，竟然就用掉兩百多億美元，可見巿場拋售新台幣的情況有多嚴重。

匯率與利率 央行進退有據

時任央行經研處處長的李勝彥認為，央行不能死守1個數字，便對已故的央行前總裁許遠東直諫，「國際金融大鱷緊盯的，不是新台幣匯率，而是外匯存底，若央行為了救匯率而耗盡外匯存底，反而更容易被狙擊。」

經過一夜斟酌，許遠東決定放手，讓新台幣兌美元貶值，到1997年時最低貶至36。外界自然掀起批評聲浪，但隨著兩岸關係緩和、經濟穩定，輿論也就逐漸平靜下來。「由此可知，局勢再緊急，政策也還是要保持彈性。」

不過，《財訊》報導指出，雖然匯率放手，央行卻沒有刻意拉高利率。李勝彥指出，亞洲金融風暴時，亞洲各國刻意拉高利率，進行資本管制，嚴防資金外逃，因此也有人認為台幣利率要拉高，「但我反而認為應保持流動性，因此加強監理那些不配合央行穩定金融政策、亂拆台幣利率、炒匯的外商銀行。」

走向國際 別跟中國靠太近

歷史殷鑑在前，以往總是避談政治的金融領域，面對這次更嚴峻的地緣政治衝突，也不能再小覷國際政治的重要性。特別是美中之間以民主／專制相互叫戰、分據山頭後，台灣金融唯有愈國際化、獲取更多友誼支持，才能愈安全。

根據《財訊》報導，今年3月，央行副總裁陳南光於論壇上，就以俄烏戰爭為例，指出各國金融貿易角力已進入「超限戰」，「央行作為銀行的銀行，是維持本國金融穩定最重要的官方機構，在面對金融危機時，是金融體系流動性的最後提供者，」因此央行的外匯準備應更多樣化、分散儲存於更多不同的金融機構，並利用外匯存底投資於未來金融的戰略準備。