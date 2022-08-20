本篇用淺顯易懂的文字整理一般失智家庭常見的監護／輔助宣告疑問如下：

Ｑ：家人意見不合／不同意，可以幫失智者聲請監護／輔助宣告嗎？

Ａ：聲請監護／輔助宣告時不需要所有法定繼承人同意，但是聲請人會比較辛苦，因為法院受理後，聲請人必須自行去戶政事務所聲請其他人的戶籍謄本。若家人意見不合，聲請人也可能要先行支付醫院失智者精神鑑定費用。

另外，由於許可監護宣告之前提要件，為有效之診斷書與當事人到場接受訊問，若失智者本人不願意配合精神鑑定，聲請人又未說明原因，亦有可能被法院駁回聲請。

Ｑ：家人對於聲請法定監護意見分歧，且長輩財產由某些手足持有。究竟該不該聲請監護宣告？聲請法定監護宣告後，若法官不准我們賣房子，支付安養費用怎麼辦？

Ａ：

1.聲請監護／輔助宣告，子女最好有共識，法院裁定會比較快。子女沒有共識，還是可以聲請，只是法院裁定的監護／輔助宣告人，未必是你。

2.變賣房產來支付受監護人的安養費，理論上法官不會不同意，除非監護人別有居心，有事證讓法院對於監護人變賣受監護人房產產生疑慮。建議可同時規劃「安養信託」，並且指定「信託監察人」，以確定長輩的資產可以運用在他的照顧費用上。

3.支付安養費，也未必要變賣房產，可考慮跟銀行申請「以房養老」。

Ｑ：家人失智了，該聲請法定監護／輔助宣告，還是趕快帶他去辦理意定監護契約？

Ａ：請參考筆者另一篇文章「你簽的意定監護契約有效嗎？」

Ｑ：長輩失智了，聽說要到法院聲請監護／輔助宣告，但是家裡其實也沒什麼資產，有必要聲請監護／輔助宣告嗎？聲請監護／輔助宣告要花多少錢？

Ａ：不是有資產的失智病友才會被詐騙，沒錢的失智長輩簽了本票、借據、靈骨塔、金融商品等契約，甚至被冒用為人頭帳戶，都讓捨不得對失智長輩撒手不管的家屬雪上加霜。

另外，有些失智者認知退化到失去人我的區別，會在外面隨意拿取別人的東西，被當作竊盜處理；或是隨地便溺被路人檢舉，而遭受罰鍰。若有醫師診斷證明書，也定期回診，加上法院監護／輔助宣告，會有助於檢警、行政機關第一時間受理報案時的處理。

同時，失智長輩若有醫療險、長照險等保單，更需要先聲請監護／輔助宣告，否則當家人意識不清或完全失能，急需理賠金支付醫療費用時，卻遭到保險公司要求先聲請法定監護，不僅曠日費時，當家人又未必配合向法院聲請監護宣告時，更只能「看得到、理賠不到」，徒呼負負啊！

聲請監護／輔助宣告的流程並不困難(詳監護宣告事件、輔助宣告事件流程簡圖），如果家人間沒有財產糾紛，不一定需要請律師辦理，可逕自各地方法院官網下載相關表單／書狀填寫。

各縣市政府依照「身心障礙者聲請監護／輔助宣告費用補助實施計畫要點」，針對中低收入戶、低收入戶更有不同的補助辦法，甚至有縣市規定「每案補助金額依法院指定醫院鑑定費金額下限支付，最高以新臺幣1萬2千元為限，覈實支付以上補助至計畫經費用罄為止」(參照107年8月彙製「各直轄巿、縣(巿)政府監護／輔助宣告鑑定補助一覽表」，實際補助方式及金額依各縣市年度公告為準）。

幫失智長輩聲請監護／輔助宣告，雖然過程需要三至六個月，繁雜的法定程序也非一般人所熟悉，卻是對失智家庭最重要的防護措施。

最後，貼心小提醒，以郵政匯票繳納聲請費(家事裁判費)時，受款人戶名要填寫正確，筆者自身經驗，郵寄時受款人戶名不正確，郵局都沒通知我，倒是法院來函要我補費，否則就駁回聲請。而且法院也沒把匯票退給我，只寄函文限我裁定日起五日內補費。還好，小小的瑕疵補正後不影響聲請監護／輔助宣告。

(本文作者張淑敏為前澳盛銀行銀行保險部主管(副總)及簽署人，現為「中華民國高齡金融暨長照跨領域發展協會」秘書長、第一屆高齡金融規劃顧問師)

本文作者：張淑敏

(本文摘自《理財周刊1147期》)