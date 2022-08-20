下周就是處暑了，然後就是白露，意思是中秋節快到了，先不談中秋會不會變盤轉折(護盤機制可能也不太想知道)，一般來說，過了白露氣溫就漸漸轉涼，相信對於歐洲即將枯竭的萊茵河一定很期待氣溫降低。

極端氣候 「限電」成新常態風險

今年的北半球異常的高溫，四川這個以水力發電著稱的地方，往年高溫假也不過一至二天，今年一連放六天，許多跟筆電相關的台廠在重慶有設廠，好在遇到庫存去化，不用擔心限電影響產能問題，但已經有媒體提醒極端氣候下的「限電」新常態風險。

的確，就連美國剛通過的削減通膨法案也是針對極端氣候議題來的，說起來，這年頭就連股民也不好當，以前只要注意台海的政治風險，現在不僅要關注疫情，還要了解戰爭的可能性，以後可能買賣股票還得先看氣象預告。所以誰說炒股容易，而且下了功夫研究還不一定能賺錢。

不過，對於《理財周刊》的讀者來說是幸福的，因為去年本欄就已經提醒連續第二年的反聖嬰現象，要留意去年冬天偏冷的可能，現在回頭看，果然不準，可是再仔細想想，如果去年冬天偏冷的話，那麼今年的北半球夏天就可以躲過破紀錄的高溫嗎？

高溫又大旱 北半球今年苦

不知道，這方面沒有深究過，留給專家去解惑。聊這個話題是因為落筆時看到一則新聞：「今年至今(8/15)，西太平洋僅生成八個颱風，且大多數強度都不強，也未影響到台灣。對此，氣象專家指出，若到八月結束仍沒有颱風侵台，將是連續三年一至八月無侵台颱風。」

不知道讀者看到這則新聞時的反應是什麼，筆者第一時間閃過的畫面是，2020年中國大陸的六十二天超長梅雨季差點把長江三峽大壩給潰堤，當年的台灣沒有颱風入侵，後來的2021年台灣遇上了缺水限電，股市為此議題鬧了一陣子，於是當台灣今年並沒有同步感受到北半球高溫與大旱，心中難免為明年嘀咕，希望台灣是寶島，無風無災無戰爭。

歐洲天然氣頻創高 電價翻倍漲

雖然最近的NYMEX原油因為拜登的中東行後出現下跌，市場歸因於OPEC+增產一天十萬桶，以及伊朗同意歐盟核協議文件最終版，美國也準備回應等訊息。

但是歐洲的能源危機並沒有解除，歐盟委員會聯合研究中心警告，今年的乾旱比2018年更極端，也許是歐洲五百年來最嚴重的一次，高溫席捲，用電激增，水力發電受到乾旱嚴重影響，加上北溪一號天然氣管目前僅供應原先輸氣量的20%，造成歐洲天然氣已經連續第四周上漲，八月十五日TTF基準荷蘭天然氣期貨漲8.03%到222.000歐元/兆瓦時，比過去五年的季節性平均水準高出約十倍。

隨著天然氣價格走高，歐洲電力價格同樣躍升至新的紀錄，德國明年的電價上漲高達3.7%，達到每兆瓦時477.50歐元，幾乎是去年同期的六倍，僅在過去兩個月，價格就翻了一倍。

在熱浪侵襲下，法國的核能廠與英國、比利時的天然氣管因溫度太高而停擺，同時太陽能發電模組因無法承受高溫帶來的功率耗損，降低了分擔能源危機的功能。

通膨還有機會攀升

歐洲天然氣不足，連帶的美國天然氣期貨也跟著大漲，台北時間八月十六日21:00美國天然氣期貨盤中大漲6%，來到9.252美元/百萬英熱，距離9.664美元/百萬英熱前高僅差4.45%。

根據去年冬天歐洲能源危機的脈絡，從天然氣引動替代物資的NYMEX原油上漲，然後進一步推動汽油補漲，因此可以把天然氣價格視為領先指標，一旦天然氣在入冬之前頻創新高的話，那麼歐洲的經濟所面臨的史上最高通膨，還有進一步上揚的空間，如此一來，對於美國的通膨會產生什麼樣的影響，就很值得觀察。

投資人重新擁抱風險資產

自從美國七月CPI從9.1%下降到8.5%，市場依據八月的NYMEX原油繼續下跌-9.46%，推測八月CPI很高的機率將進一步下滑，認定聯準會九月份例會上不會升息三碼，投資人重新擁抱風險資產，道瓊指數上漲到33970點、年線壓力附近，多空開始對後勢展開論戰。

大摩八月十五日最新報告認為，六月至今的反彈只是熊市中的一個小插曲，隨著公司利潤的走弱，利率的上升以及經濟的放緩，反彈走勢將在下半年走弱。但小摩表示，那斯達克100指數已經漲超過20%，符合技術性牛市定義，認為當前的漲勢有可能漲到年底。

通膨未降至合適水準 升息步調不會停

事實上，聯準會升息步調不會很快的停下來，目前聯準會對利率的展望是明年來到3.28%，屆時如果通膨沒有下降到讓聯準會感到合適的水準時，還會繼續升息，因此所有造成本輪通膨上漲的因子都有可能遭到修正，包括石油、糧食、晶片、運費、原物料與對中國大陸的高關稅等，美國已經出手干預運費、石油與晶片，原物料在第二季已經修正，糧食跟俄烏戰爭與大旱有關，可能留到最後處理，所以市場預期下一步將調整對中國大陸的高關稅。

如果這些造成通膨上漲的因子都能被降溫，那麼美國經濟軟著陸成功的機率可望上升，聯準會就不一定要升息到如市場預期的4%以上，如此就符合當前股市上漲的邏輯─「美國通膨見頂，聯準會升息將逐步放緩」的假設條件。

運價持續下探 回歸疫情前常態

從這個角度可以合理的推測，運費未來只會下跌，差別只是下跌的速度，SCFI運價指數連跌九周，業界歸納，通膨效應、華南封控、新船增加，艙位增加大於貨量減少，是運價持續下探的三大主要關鍵。

照目前的局勢來看，沃爾瑪已經表態第四季將清庫存，可預見美國第四季拉貨的力道會比去年同期來得弱，而當下已經進入到傳統旺季的一半，結果美西碼頭工人沒有罷工，原先在第一季提前炒作美西碼頭工人罷工的溢價沒有兌現，這部分超漲的回歸修正可能是接下來對貨櫃輪的籌碼壓力。

長榮九月七日即將現金減資，九月十九日新股上市，有兩周停牌的時間可能會不參加現金減資的賣壓，碰巧再過兩周季線壓力將開始快速下移，如果SCFI運價指數繼續下跌的話，就算有長約鎖定價格，估計長榮的半年報可能就是獲利頂峰，之後下滑。

儘管馬士基近期改口認為需求仍強、運價處在高位的時間延長，但在中國大陸官方定調「不過度透支未來」，因此今年GDP成長率5.5%的目標，不會刻意的去「做」出來，也就等於說，運價將回歸疫情前的常態。

本文作者：洪寶山

(本文摘自《理財周刊1147期》)