Q:8月15日WTI原油下破每桶87美元，創下今年2月以來新低，日內跌幅5.4%，油價漲跌經常連動景氣循環，真的是這樣嗎？這次油價跌的主要因素為何？美股反彈就此結束了？

A:8月15日日西德州原油(WTI)價格創下二月份以來新低，當日跌幅高達5%，嚇壞不少市場投資人。石油一直以來都被視為景氣先行指標，過高油價會導致原物料成本上漲、通膨增加，景氣開始進入循環修正，由於景氣修正，對於石油需求減少，油價開始下跌；而當景氣復甦時，對於石油需求變大，帶動油價上漲。因此油價常拿來當作景氣循環先行指標。

從圖中不難看出，WTI和美國實質GDP有很高的連動關係，在GDP開始修正後二到三個月油價也跟著修正，當油價止跌回穩後，GDP也開始有較好表現。但從2021年4月以來，美國GDP一路修正，目前已回到疫情發生前真實水平，未來不排除還有繼續下修可能。如果就相對位置來看，油價距離疫情爆發前60美元附近還有一段下跌空間。

如果拿小道瓊與WTI相比，會發現兩者雖然都是經濟狀況領先指標，但小道瓊的反應速度又高於原油，小道瓊從2022年1月就已經開始修正，雖然近期有反彈跡象，但兩者有時差，石油反應還須等待一段時間。

值得一提的是，目前小道瓊與實質GDP方向已經有明顯差異，接下來GDP發布時間是8月25日，如果發布結果低於前值-0.9%，須嚴防小道瓊急殺修正，反之油價才有機會止跌回穩。整體而言，WTI還有下修空間，目前經濟狀況確實不穩，投資人還是保守以對。

本文作者：理周教育學苑．方鈞

(本文摘自《理財周刊1147期》)