美國牽制大陸晶片業的舉動一波又一波，除了限制晶片設備與關鍵技術出口外，美國也拉攏台日韓組成晶片聯盟，被市場認為有孤立大陸的味道，這也讓大陸晶片業前景未卜，港媒評論建議，大陸晶片業應該要專攻第三代半導體領域，此次的危機反而是彎道超車的良機。

亞洲週刊以「大陸三代半導體換道超車，超越美國四方聯盟圍堵」為題撰文，即使遭遇美國與其夥伴強力圍堵，大陸只要在其他領域找到新的施力點，就可以彌補其他戰場的損失。

報導認為，大陸積極發展起步不久、技術差距較小、競爭沒那麼激烈的第三代半導體就有機會突圍，且隨著第三代半導體的技術與生態更加成熟穩定，也能帶動大陸經濟發展。

報導提到，近幾年美國對大陸科技產業連環打壓，但大陸已經悄悄改變產業布局的思維，另闢蹊徑發展第三代半導體，先積極發展能追上國際水準的領域，並往量產、自給自足的目標邁進。

尤其第三代半導體的應用範圍廣泛，包括電動車、5G基地台、風電、自動駕駛與射頻元件等都是未來的主流產業，報導認為，大陸想以第三代半導體上演彎道超車的方向，相當正確。

事實上，早在2020年，大陸當局就提出十四五（第14個五年）計畫，砸下10兆人民幣，力挺第三代半導體產業發展。

第一、二代半導體的材料分別為矽（Si）、砷化鎵（GaAs），第三代材料則為碳化矽（SiC）與氮化鎵（GaN），其擁有耐高溫、高效率等優點，製成的晶片可被廣泛用於新一代通訊、軍用雷達和電動車等熱門新興產業。