桃園市長選戰，民進黨林智堅因論文抄襲風波退選，改由立委鄭運鵬出戰，目前面臨前立委鄭寶清可能脫黨參選的變數。根據《TVBS》最新民調顯示，國民黨張善政的支持度為39%、民進黨鄭運鵬28%、民眾黨賴香伶8%，另有25%尚未決定。對此，前立委沈富雄19日就表示，「鄭運鵬未來會不會當選的關鍵，在於『張善政』」，引發討論。

沈富雄19日在網路節目《少康戰情室》中提及，「鄭運鵬在提名以後，他說了很多幽默的話，但不要太幽默，不然太幽默會讓人家不當一回事」，沈富雄也提及，「鄭運鵬擅長空戰，但在目前的氛圍之下，空戰的威力很難發作，而鄭文燦帶他到處跑，一天跑13場，這個就是陸戰，要把他的實力傳下去，但也有困難」。

所以最後沈富雄說，「鄭運鵬未來會不會當選，其實不在於鄭運鵬本身，而是在於『張善政』」，沈富雄更接著說，因為張善政不管在林智堅退選前、退選後，其實都有很多機會可以讓他表現，因此沈富雄也強調，「若是張善政處理事情不當的話，他的支持度就會拉不上來，而拉不上來的地方，就是鄭運鵬的進步空間」。